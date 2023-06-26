Глава ОКР прокомментировал рассмотрение дела о допинге Валиевой

Глава ОКР Поздняков заявил, что ждать справедливости в допинг-деле Валиевой не приходится

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал рассмотрение дела о допинге фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает «Матч ТВ».

Поздняков заявил, что ждать справедливости в допинг-деле Валиевой не приходится. «Вся система спортивного правосудия за последние полтора года претерпела катастрофические изменения», — отметил глава комитета.

13 января дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты. Слушания по делу пройдут с 26 по 29 сентября.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.