В Подмосковье пес нашел и принес хозяйке дрон с включенной видеокамерой

В Подмосковье собака нашла и принесла хозяйке беспилотник с включенной видеокамерой

В Московской области собака принесла хозяйке беспилотный летательный аппарат с включенной видеокамерой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Женщина выгуливала своего пса в подмосковном городе Рошаль. Заметив что-то в траве, собака начала играть с находкой и затем принесла ее хозяйке. Женщина опознала в предмете беспилотник. Испугавшись, что дрон может нести на себе взрывное устройство или боеприпас, она обратилась в экстренные службы.

Прибывшие на место сотрудники установили, что дрон произведен фирмой Richie, его размер составляет 12 на 8 сантиметров. Собственников беспилотника ищет полиция.

3 мая в Московской области запретили выдачу разрешений на полеты беспилотников.

Ранее в Подмосковье беспилотник размером 70 на 30 сантиметров упал на территории научного центра. Позже были опубликованы кадры, на которых видно летательный аппарат без каких-либо обозначений.