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10:56, 22 июня 2023Россия

Рухнувший возле научного центра в Подмосковье беспилотник сняли на видео

Shot опубликовал видео с беспилотником, рухнувшим возле научного центра в Люберцах

Неизвестный беспилотник, рухнувший возле Центра научно-технической информации Министерства энергетики России в подмосковных Люберцах, сняли на видео. Запись публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах показаны обломки черного дрона, приземлившегося на асфальт. На летательном аппарате нет никаких идентификационных обозначений.

По данным канала, беспилотник размером 70 на 30 сантиметров упал в нескольких метрах от научного центра вечером 21 июня. Обломки дрона изъяли специалисты. Подробности случившегося выясняются.

Ранее три беспилотных летательных аппарата были сбиты в Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Один из дронов упал в районе реки Пахры недалеко от деревни Лукино в Новой Москве, еще два рухнули в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.

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    Варвара Родикова
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