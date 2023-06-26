В Екатеринбурге будут проводить экскурсии по местам легендарных фильмов

В Екатеринбурге с 12 июля будут проходить экскурсии Город как съемочная площадка, на которой посетителям расскажут, какие места города стали локациями для съемок. Об этом сообщает URA.RU.

«Мы попадаем в прошлое нашего города. И кино в этом случае — это лучший способ сделать это максимально быстро, интересно и узнать много о фильмах Свердловской киностудии. Современная молодежь практически не знает наследие нашего кинематографа, а он крутой, потому что есть фильмы, которые до сих пор остаются актуальными», — рассказала экскурсовод Валентина Валентинова.

Всего будет задействовано 14 локаций, с помощью которых горожане и гости города проследят, как менялся Екатеринбург с 1940-х годов до наших времен. Например, Тарасовская набережная возле резиденции губернатора напомнит о фильме «Сломя голову».. Также в картине задействованы набережная, Исторический сквер, здание РМК, парк Маяковского и бассейн на крыше БЦ «Высоцкий». А на примере криминальной драмы «Мафия бессмертна» 1993 года экскурсовод расскажет, как здание правительства Свердловской области превратилось в американский небоскреб.

Маршрут экскурсии составляет около пяти километров и займет три часа, проходить прогулки будут дважды в неделю — по средам и субботам. Группы будут состоять не более чем из 10 человек, а между точками экскурсовод будет включать музыку, которая соответствует эпохе того или иного фильма.

Ранее сообщалось, что в столице Бурятии Улан-Удэ запустили бесплатный аудиогид по историческим маршрутам «Ожившая история». На данный момент доступны аудиогиды для четырех пешеходных экскурсий, одной статичной экскурсии, посвященной визиту цесаревича Николая II, и экскурсии по залам Музея истории города.