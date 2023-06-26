Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в России на фоне действий ЧВК «Вагнер»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера в Twitter.

Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в России на фоне действий ЧВК «Вагнер». В пресс-службе сообщили, что прекращение напряженности в России предотвратило необратимую гуманитарную катастрофу на Украине.

Также Столтенберг выразил надежду на то, что события в России станут «новой вехой на пути к справедливому миру на Украине».

Также Эрдоган и Столтенберг обсудили членство Швеции в НАТО. Генеральный секретарь альянса заявил, что совместная работа в этом направлении продолжится.

13 июня Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все обязательства перед Турцией и заслуживает вхождения в альянс. Он обратил внимание, что Стокгольм принял меры по экстрадиции части сторонников Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической группировкой. По его мнению, это доказывает, что «Швеция держит слово и готова к тому, чтобы ее членство в НАТО было полностью ратифицировано».