Столтенберг заявил о выполнении Швецией всех обязательств перед Турцией

Столтенберг: Швеция выполнила обязательства перед Турцией и готова к приему в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все обязательства перед Турцией и заслуживает вхождения в альянс. Об этом он сказал в беседе с CNN, передает РИА Новости.

По словам Столтенберга, Стокгольм снял ограничения на экспорт вооружения в Турцию, внес поправки в конституцию, а также ужесточил антитеррористическое законодательство. «Швеция выполнила обязательства, которые они взяли на себя на прошлогоднем саммите НАТО в Мадриде», — подчеркнул он.

Генсек Североатлантического альянса обратил внимание, что в минувшие выходные Швеция приняла меры по экстрадиции части сторонников Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической группировкой. По его мнению, это доказывает, что «Швеция держит слово и готова к тому, чтобы ее членство в НАТО было полностью ратифицировано».

Ранее Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Анкара по-прежнему требует от Швеции более развернутого и детального выполнения требований по противодействию терроризму, которые Стокгольм до сих пор не выполнил в полной мере, поэтому Турция не намерена одобрить заявку Швеции в НАТО на встрече 14 июня.

Стокгольм подал заявку на присоединение к блоку одновременно с Хельсинки. Финляндия в апреле вступила в альянс, а процесс вхождения Швеции был приостановлен. Причиной стал отказ Турции согласовать заявку из-за акции сожжения Корана политическим активистом в Стокгольме. Также Анкара заявила, что Стокгольм не выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами.