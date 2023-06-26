Эротическую игру в сериале «Кумир» с Лили-Роуз Депп назвали потенциально опасной

Эксперт по отношениям Мерфи: эротическая игра со льдом может быть опасной

Эксперт по сексу и отношениям Пиппа Мерфи назвала эротическую игру с кубиком льда в сцене сериала HBO «Кумир» с участием Лили-Роуз Депп и певца Эйбела Тесфайе, более известного как The Weeknd, потенциально опасной. Ее мнение приводит HuffPost.

Мерфи отметила, что при согласии обоих партнеров эротическая игра со льдом может стать частью прелюдии, которая усилит возбуждение. Она объяснила, что в момент соприкосновения льда с кожей, сосуды сужаются, а стоит то же место потрогать горячими руками, как сосуды быстро расширяются, ускоряя кровоток.

По мнению Мерфи, при использовании холода в эротических целях следует придерживаться мер предосторожности, чтобы не навредить партнеру. Она посоветовала обернуть лед тонкой тканью, прежде чем прикладывать его к коже. Также она предостерегла от попыток вводить замороженные кубики во влагалище, поскольку это может привести к болезненному ледяному ожогу.

Ранее сообщалось, что зрителям не понравились сексуальные сцены в сериале «Кумир». Они назвали канадского поп-певца Эйбела Тесфайе извращенцем.