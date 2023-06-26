Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:39, 26 июня 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации на 26 июня

Фото: РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 26 июня. Видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 26 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе тех, которые были доставлены на Украину из западных стран. Согласно отчету, цель удара была достигнута.

В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. За минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 104 районах. В Луганской народной республике (ЛНР) была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Материалы по теме:
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023
«Я плачу, мне страшно, дом трясется» Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
«Я плачу, мне страшно, дом трясется»Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
8 июня 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир» Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023

Официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе Ивановки в ДНР был уничтожен узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В районе Новояковлевки в Запорожской области российские военные поразили пункт ремонта и восстановления вооружения, военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 444 самолета, 240 вертолетов, 4798 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 356 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевую машину реактивных систем залпового огня, 5238 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 197 единиц специальной военной автомобильной техники.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости
    Лавров раскрыл детали предложения Лукашенко о помощи в ситуации с «Вагнером»
    Россия установила исторический рекорд
    Бывший звукорежиссер Собчак переехал на Бали и поделился впечатлениями
    Нашествие змей в Москве попало на видео
    Директор «Ленкома» рассказал о состоянии сбитой самокатчиком актрисы
    Белоруссия получила самую низкую в мире цену на российский газ
    Спрос на наличные в России рекордно вырос на фоне мятежа Пригожина
    Врач перечислила основные ошибки при приеме лекарств
    Врач раскрыла россиянам простой способ сохранить качество волос в отпуске
    На Анастасию Заворотнюк завели дело из-за налоговой задолженности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.