Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:14, 26 июня 2023Россия

В Госдуме заявили об отсутствии масштабного контрнаступления ВСУ

Картаполов заявил, что никакого масштабного контрнаступления ВСУ не было и нет
Андрей Картаполов

Андрей Картаполов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия-1» заявил об отсутствии какого-то ни было масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения. Его слова приводит ТАСС.

«Никакого масштабного контрнаступления не было и нет. Есть попытки атак на разных направлениях», — подчеркнул депутат.
По мнению Картаполова, потери Украины не просто критические, они «закритичные». Он также указал, что на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» в российских силах не произошло хаоса, боевое управление не прерывалось ни на минуту.

Депутат добавил, что в настоящее время необходимо сделать так, чтобы боевой потенциал Российской армии не уменьшился, а страна показала силу и единство народа и президента.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал мины причиной промедления в контрнаступлении украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин поблагодарил Лукашенко за помощь с урегулированием мятежа
    Стало известно об улучшении состояния госпитализированного футболиста ПСЖ
    Путин заявил об использовании бойцов ЧВК «Вагнер» втемную
    Путин рассказал о поручении во время мятежа Пригожина
    Путин рассказал о цели мятежа
    Путин заявил о предательстве организаторами мятежа страны и своих же людей
    Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» заключить контракт или поехать в Белоруссию
    Путин поблагодарил вставших на пути у мятежников российских военнослужащих
    Путин поблагодарил принявших правильное решение бойцов ЧВК «Вагнер»
    Путин заявил о провале любых попыток устроить внутреннюю смуту
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.