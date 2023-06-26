В Госдуме заявили об отсутствии масштабного контрнаступления ВСУ
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия-1» заявил об отсутствии какого-то ни было масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения. Его слова приводит ТАСС.
«Никакого масштабного контрнаступления не было и нет. Есть попытки атак на разных направлениях», — подчеркнул депутат.
По мнению Картаполова, потери Украины не просто критические, они «закритичные». Он также указал, что на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» в российских силах не произошло хаоса, боевое управление не прерывалось ни на минуту.
Депутат добавил, что в настоящее время необходимо сделать так, чтобы боевой потенциал Российской армии не уменьшился, а страна показала силу и единство народа и президента.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал мины причиной промедления в контрнаступлении украинской армии.