Картаполов заявил, что никакого масштабного контрнаступления ВСУ не было и нет

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия-1» заявил об отсутствии какого-то ни было масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения. Его слова приводит ТАСС.

«Никакого масштабного контрнаступления не было и нет. Есть попытки атак на разных направлениях», — подчеркнул депутат.

По мнению Картаполова, потери Украины не просто критические, они «закритичные». Он также указал, что на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» в российских силах не произошло хаоса, боевое управление не прерывалось ни на минуту.

Депутат добавил, что в настоящее время необходимо сделать так, чтобы боевой потенциал Российской армии не уменьшился, а страна показала силу и единство народа и президента.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал мины причиной промедления в контрнаступлении украинской армии.

