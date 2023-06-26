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19:42, 26 июня 2023Интернет и СМИ

Американский политик столкнулся с неудобным вопросом о России в прямом эфире

Журналист LCI Дариус Рошбан обвинил экс-госсекретаря США Джона Керри в двойных стандартах

Фото: Lewis Joly / Pool / Reuters

Бывший госсекретарь США Джон Керри столкнулся с неожиданным вопросом о России от журналиста французского телеканала LCI Дариуса Рошбана в прямом эфире. Фрагмент передачи телеканал опубликовал в Twitter.

Рошбан счел, что Керри должен помнить об особенностях внешней политики США прошлых лет, а также учитывать аналогичный исторический опыт, когда он говорит об отношении к российской спецоперации. «Господин Керри, чтобы показать, что Запад следует принципам, должны ли мы также судить Буша за Ирак?» — задал неудобный вопрос журналист.

Обвиненный в двойных стандартах американский политик ответил Рошбану, что не считает правильным проводить аналогию между этими ситуациями. «Послушайте, мы не собираемся снова открывать это дело», — сказал Керри.

Ранее немецкая газета Der Freitag указала на двойные стандарты стран Запада при их оценке спецоперации России и военной операции США в Ираке. Как утверждает издание, тогда к Вашингтону не применялись никакие санкции.

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    Мария Большакова
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