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12:59, 26 июня 2023Россия

Сенатор прокомментировал планы вывоза реликвий из Киево-Печерской лавры в Европу

Сенатор Клишас: вывоз реликвий Киево-Печерской лавры вызван провалом контрнаступления ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Планы вывоза реликвий Киево-Печерской лавры в музеи Европы связаны с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким комментарием в понедельник, 26 июня, в своем Telegram-канале выступил российский сенатор Андрей Клишас.

«Провал широко разрекламированного украинского контрнаступления и даже неспособность ВСУ воспользоваться попыткой антиконституционного мятежа в России, по всей видимости, убедили западных хозяев киевского режима, что хунта в Киеве может не устоять», — отметил он.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о договоренности властей Украины и ЮНЕСКО о вывозе мощей и других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу. По данным СВР, православные святыни планируют передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов».

Глава ведомства Сергей Нарышкин рассказал, что в настоящий момент на Украине провели опись церковного имущества и выделили финансовые ресурсы для перевозки ценностей в европейские страны.

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    Игорь Дмитров
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