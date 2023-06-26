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19:26, 26 июня 2023Силовые структуры

После массовой драки в Москве задержали 24 мигранта

На северо-востоке Москвы полиция задержала 24 мигранта после массовой драки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На северо-востоке Москвы утром 26 июня произошла массовая драка, в результате которой задержали 24 человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Конфликт, который перерос в потасовку, возник на бытовой почве на улице Березовая Аллея. Полиция смогла разнять участников конфликта и доставить 24 из них в территориальный отдел полиции для разбирательства. Одного мужнину направили в больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку.

По данным РИА Новости, все задержанные — мигранты из Средней Азии. Официально эти данные не раскрываются.

Ранее массовая драка мигрантов произошла на территории дачного поселка Кокошкино в Новой Москве.

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    Варвара Митина
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