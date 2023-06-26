В оппозиции Молдавии анонсировали создание теневого правительства в стране

Глава запрещенной в Молдавии партии анонсировал создание теневого правительства в стране

Глава запрещенной в Молдавии партии «Шор» Илан Шор заявил, что новый формирующийся политический блок «Шанс. Обязанности. Реализация» намерен создать «теневое правительство» в стране. Об этом Шор рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Это правительство, по его заявлению, должно будет не только комментировать, но и помогать индустриям преодолевать трудную социально-экономическую ситуацию в Молдавии.

«Также блок намерен в ближайшие дни сформировать органы правления, это будут департаменты по отраслям, это будут департаменты по регионам», — сказал Шор.

Ранее глава парламента Молдавии и председатель правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу назвал историческую дружбу с Россией иллюзией. По его словам, республика могла бы поддерживать отношения с Россией только на условиях уважения.