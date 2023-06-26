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03:28, 26 июня 2023Среда обитания

В Британии спрогнозировали снижение цен на недвижимость

The Telegraph: падение цен на недвижимость в Британии продолжится до 2025 года

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Падение цен на недвижимость в Великобритании может продолжиться до 2025 года. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Oxford Economics.

По данным издания, снижение стоимости жилья в Британии может оказаться самым продолжительным в странах Запада на фоне резкого роста стоимости ипотеки из-за растущих банковских ставок. Ожидается, что размер снижения цен будет на уровне 11 процентов по сравнению с пиковыми показателями 2022 года.

Отмечается, что в США, ФРГ, Италии и Франции недвижимость начнет дорожать уже в текущем году. По данным экспертов, этот период может продлиться как минимум до конца следующего года.

В мае эксперты CMP Group пришли к выводу, что по итогам марта-апреля 2023 года среди крупных городов России лидером по спросу на недвижимость в Таиланде стала Москва. По данным специалистов, за указанный период на москвичей пришлось 45,16 процента от общего количества обращений со стороны жителей мегаполисов.

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    Марина Совина
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