Потушен пожар в многоэтажке в Королеве

Потушен пожар в Королеве, в результате которого погибли подросток и пожарный

Спасатели потушили пожар в подмосковном Королеве, в результате которого погибли несовершеннолетний житель дома и пожарный. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Возгорание полностью ликвидировано, указали в ведомстве.

Из-за смерти двух человек, разбившихся в результате пожара в подмосковном Королеве, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.

О возгорании в многоэтажном доме стало известно вечером 25 июня. Спасаясь от огня, жители начали выпрыгивать из окон. «В результате пожара, по предварительным данным, погибли два человека: ребенок-подросток и пожарный», — рассказали в экстренных службах. По информации ГУ МЧС России по Московской области, из дома эвакуировались 10 человек.