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01:44, 26 июня 2023Россия

Потушен пожар в многоэтажке в Королеве

Потушен пожар в Королеве, в результате которого погибли подросток и пожарный

Кадр из видео: Telegram-канал / «Мослента»

Спасатели потушили пожар в подмосковном Королеве, в результате которого погибли несовершеннолетний житель дома и пожарный. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Возгорание полностью ликвидировано, указали в ведомстве.

Из-за смерти двух человек, разбившихся в результате пожара в подмосковном Королеве, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.

О возгорании в многоэтажном доме стало известно вечером 25 июня. Спасаясь от огня, жители начали выпрыгивать из окон. «В результате пожара, по предварительным данным, погибли два человека: ребенок-подросток и пожарный», — рассказали в экстренных службах. По информации ГУ МЧС России по Московской области, из дома эвакуировались 10 человек.

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    Марина Совина
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