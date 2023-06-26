Раскрыта стоимость новой консоли PlayStation

GameRant: компактную консоль PlayStation Project Q оценили в 300 долларов

Компания Microsoft раскрыла стоимость новой портативной консоли Sony. Об этом сообщает издание GameRant.

По словам журналистов медиа, информация о стоимости приставки была затребована Microsoft и передана в Федеральную торговую комиссию США (FTC). Авторы отметили, что это случилось в рамках рассмотрения дела о приобретении американской корпорацией студии Activision-Blizzard. Из приведенных данных следует, что PlayStation Project Q оценили в 300 долларов, или около 25 тысяч рублей.

В материале говорится, что стоимость консоли является ориентировочной и может измениться в ту или иную сторону. Однако журналисты подчеркнули, что цена в размере 300 долларов можно считать справедливой.

Авторы подчеркнули, что Project Q не считается полноценной приставкой, какой были другие компактные устройства от Sony — PlayStation Portable или PlayStation Vita. Новый девайс фактически является аксессуаром, так как не может работать отдельно от PlayStation 5.

Ранее специалисты проекта Digital Foundry раскритиковали новую консоль PlayStation, которая была анонсирована в конце мая. По словам авторов, приставка Project Q имеет небольшую автономность и бесполезна без PS5.