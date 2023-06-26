Путин рассказал о поручении во время мятежа Пригожина

Путин: по моему прямому поручению принимались решения, чтобы избежать большой крови

Во время событий вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» по моему прямому поручению принимались решения, чтобы избежать крови, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом он рассказал во время обращения к россиянам.

«С самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови», — подчеркнул глава государства. По его словам, солдатам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», устроившим мятеж, понадобилось время, чтобы одуматься.

Он предупредил о провале любых попыток устроить внутреннюю смуту.

23 июня глава ЧВК Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Затем он заявил, что бойцы дойдут до Москвы. Путин заявил, что действия Пригожина являются ударом в спину стране и народу, назвав их отступничеством.