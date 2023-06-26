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13:09, 26 июня 2023Бывший СССР

Сальдо опроверг слухи о создании ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра

Владимир Сальдо назвал ложью слухи о создании ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опроверг слухи о том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось создать плацдарм на левом берегу Днепра. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сальдо, Киев распространяет ложные сообщения о том, что военным ВСУ удалось закрепиться на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Отдельные группы, объяснил он, пытались переправиться с правого берега на левый за последние три дня, но все были уничтожены.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВСУ удалось закрепиться в районе моста на левом берегу Днепра. По его словам, российским военным пришлось отойти из-за активной работы украинской артиллерии.

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«Наши группы из этой зоны эвакуируют с боями, чтобы их не отрезали от основных сил. По противнику в этом районе активно работает артиллерия», — написал он.

26 июня глава подконтрольной Киеву военной администрации города Часов Яр Сергей Чаус назвал обстановку в населенном пункте тяжелой.

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    Александр Слабиев
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