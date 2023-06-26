Найдено тело пропавшего в горах британского актера

Найдено тело британского актера Джулиана Сэндса, пропавшего в горах

У пика горы Маунт-Болд, где в январе 2023 года пропал 65-летний британский актер Джулиан Сэндс, обнаружено тело мужчины. Об этом пишет газета The Mail on Sunday.

Останки погибшего нашли туристы, после чего их доставили в офис коронера. Там оно ожидает официальной процедуры опознания, передает издание.

Отмечается, что актер был опытным путешественником и альпинистом, однако в горах его мог застигнуть сильный шторм.

Сэндс сыграл более чем в 150 фильмах и сериалах. Наиболее известен ролями в картинах «Поля смерти», «Чернокнижник», «Девушка с татуировкой дракона» и «Покидая Лас-Вегас».

О пропаже Сэндса стало известно 19 января. Он перестал выходить на связь, уйдя в поход вместе с другим туристом. Супруга Сэндса заявила о его исчезновении в правоохранительные органы. В день инцидента погода в горах была плохой, а воздушные ресурсы для поиска ограничены. В полиции отметили, что в районе исчезновения актера был найден его автомобиль.