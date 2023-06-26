Сербия освободит трех задержанных косовских полицейских

Суд в Сербии освободил задержанных косовских полицейских, но оставил обвинения в силе

Власти Сербии освободят трех полицейских непризнанной республики Косово, задержанных ранее в центральной части страны. Об этом сообщает «Радио и телевидение Сербии».

Известно, что суд в городе Кралево отменил для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей, но в то же время оставил в силе обвинения по статье за незаконное производство, хранение и ношение оружия.

Таким образом правоохранители смогут защищаться на процессе, находясь на свободе.

О том, что в Сербии задержали трех вооруженных косовских спецназовцев, стало известно 13 июня. Утверждалось, что у полицейских при себе были пистолеты, автоматы, а также средства наблюдения, рации, карты и навигационные системы.

В начале июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация на севере Косово продолжает оставаться напряженной, а премьер непризнанной республики Альбин Курти, по его словам, берет пример с украинского лидера Владимира Зеленского, желая развязать военные действия.

