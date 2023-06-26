Блогер отказался от мытья головы шампунем на два месяца и поделился опытом

Блогер Оливер Райт отказался от мытья головы шампунем и заметил выпадение волос

Блогер Оливер Райт отказался от мытья головы шампунем на два месяца и поделился опытом. Соответствующие публикации появились в его TikTok-аккаунте, который насчитывает более 503 тысяч подписчиков.

По словам инфлюэнсера, ранее он выполнял указанную процедуру раз в два-три дня. После того как он исключил из нее косметическое средство, то заметил, что волосы стали жирнее и начали выпадать. Также появились перхоть и кожный зуд. Юзер заявил, что из-за изменений во внешнем виде, окружающие называли его мерзким и отвратительным.

При этом на 57-й день эксперимента Райт решил принять водные процедуры, используя куриное яйцо, содержимое которого втер себе в волосы. Мужчина отметил, что его разочаровало, что у него не получилось взбить пену.

Ранее в июне сообщалось, что блогерша Джесси Пароне отказалась от мытья головы шампунем на три месяца и поделилась опытом. Инфлюэнсерша с никнеймом jessieparaone рассказала, что перестала пользоваться средством для очищения кожи головы и мыла волосы только водой. По словам женщины, после проведенного эксперимента ее пряди стали выглядеть более здоровыми.