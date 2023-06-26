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23:15, 26 июня 2023Россия

Шойгу появился на совещании у Путина

Министр обороны Шойгу появился на совещании глав силовых ведомств у Путина

Кадр: Telegram-канал «Кремль.Новости»

Министр обороны России Сергей Шойгу появился на совещании руководителей силовых структур у российского президента Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Присутствие главы Минобороны также зафиксировано на видеозаписи с совещания, опубликованной в Telegram-канале «Кремль.Новости».

На встрече также присутствуют генеральный прокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев, а также руководитель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

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