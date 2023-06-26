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22:53, 26 июня 2023Россия

Путин отправился на совещание с руководителями силовых ведомств

Президент России Путин отправился на рабочее совещание с руководителями силовых ведомств

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что он отправился на рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств, сообщает РИА Новости.

«После выступления с обращением Владимир Путин проводит в настоящее время рабочее совещание», — заявил он.

Песков уточнил, что на встрече присутствуют генеральный прокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев, а также руководитель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

Ранее глава государства в ходе своего обращения к россиянам рассказал, что во время событий вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» по его прямому поручению принимались решения, чтобы избежать крови.

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    Марина Совина
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