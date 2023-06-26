В ЕП рассказали о поставках нефти из России в условиях санкций

Депутат ЕП Синчич: поставки нефти из России в ЕС продолжатся в условиях жестких санкций

Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич в беседе с «Известиями» рассказал о поставках нефти из России на рынок ЕС в условиях жестких санкций.

Евродепутат отметил, что новый пакет рестрикций не сможет полностью заблокировать путь российских нефтепродуктов на рынок Евросоюза, так как черный рынок достаточно быстро адаптируется к изменениям.

По словам Синчича, для обхода санкций танкеры загружают нефть не в портах, а в море. Собеседник издания пояснил, что на нефти «не написано, кто ее добыл», поэтому она всегда найдет путь, чтобы попасть на европейский рынок.

Ранее стало известно, что в 11-м пакете санкций Совет Евросоюза (ЕС) запретил доступ в европейские порты для танкеров, которые подозреваются в нарушении запрета на импорт российской нефти. Также в рамках нового пакета ограничений под запрет попал транзит российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Поставки через трубопровод смогут осуществлять только Казахстан и другие страны.