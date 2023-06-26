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02:47, 26 июня 2023Мир

Супермаркеты США столкнулись с угрозами о минировании и требованиями биткоинов

WSJ: сети супермаркетов в США столкнулись с угрозами о бомбах и требованиями биткоинов

Фото: Nathália Rosa / Unsplash

Сети супермаркетов и другие ретейлеры в США в последние полгода получают анонимные угрозы о минировании. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Злоумышленники требуют от владельцев биткоины, деньги или подарочные сертификаты. С угрозами столкнулись, в частности, Kroger, Walmart, Amazon’s Whole Foods Market, Hy-Vee, Food City.

По данным издания, власти Соединенных Штатов пока не в курсе, является ли волна анонимных угроз частью организованной атаки на супермаркеты.

В феврале сообщалось, что в суд Красноярска передано уголовное дело двоих 18-летних местных жителей, обвиняемых в распространении ложных сообщений о минировании школ, детских садов и социальных объектов. По данным следствия, в конце декабря 2021 года обвиняемые получили в мессенджере заказ на дестабилизацию деятельности органов госвласти и социальной инфраструктуры.

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    Марина Совина
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