Супермаркеты США столкнулись с угрозами о минировании и требованиями биткоинов

WSJ: сети супермаркетов в США столкнулись с угрозами о бомбах и требованиями биткоинов

Сети супермаркетов и другие ретейлеры в США в последние полгода получают анонимные угрозы о минировании. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Злоумышленники требуют от владельцев биткоины, деньги или подарочные сертификаты. С угрозами столкнулись, в частности, Kroger, Walmart, Amazon’s Whole Foods Market, Hy-Vee, Food City.

По данным издания, власти Соединенных Штатов пока не в курсе, является ли волна анонимных угроз частью организованной атаки на супермаркеты.

В феврале сообщалось, что в суд Красноярска передано уголовное дело двоих 18-летних местных жителей, обвиняемых в распространении ложных сообщений о минировании школ, детских садов и социальных объектов. По данным следствия, в конце декабря 2021 года обвиняемые получили в мессенджере заказ на дестабилизацию деятельности органов госвласти и социальной инфраструктуры.