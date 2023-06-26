Сборы от таможенных пошлин в России упали более чем в два раза

Сборы от таможенных пошлин в России упали на 70 процентов, до 486,8 миллиарда рублей

С начала года поступления от таможенных пошлин в российский бюджет сократились более чем в два раза, до 486,8 миллиарда рублей, что на 70 процентов меньше, чем в тот же период годом ранее. При этом за весь 2023 год в бюджете запланированы 2,4 триллиона рублей доходов по этой статье, пишут «Известия».

В Минфине связали падение сборов от внешнеэкономической деятельности со снижением цен на нефть и объемов импорта по ряду направлений. В Федеральной таможенной службе (ФТС) добавили, что влияние оказала и «конъюнктура сырьевого рынка».

В 2022 году ФТС снизила сборы в бюджет почти на триллион рублей по сравнению с 2021 годом. Однако на тот год проблемы обеспечила только импортная часть, а экспортная, в первую очередь продажа углеводородов, закончила год в плюсе.

Ранее стало известно, что с января по май объем нефтегазовых доходов федерального бюджета сократился в два раза (минус 49,6 процента), до 2,853 триллиона рублей. На этом фоне министр финансов Антон Силуанов призвал уменьшить субсидии промышленности и отложить часть расходов бюджета на лучшие времена.