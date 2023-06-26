Сближение белого карлика с Солнечной системой опровергли

Астрономы Британской обсерватории опровергли сближение звезды с Солнечной системой

Астрономы планетария обсерватории Арма (Северная Ирландия) обнаружили, что белый карлик, который, как недавно предполагалось, направляется в сторону Солнечной системы, на самом деле этого не делает. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Белый карлик WD 0810-353 впервые был замечен еще в 2018 году. Позднее ученые из России обнаружили, что он движется со скоростью примерно 373,7 километров в секунду, то есть объект пройдет через Облако Оорта примерно за 29 000 лет и окажется в пределах 0,49 световых года от Солнца.

В новом исследовании ученые опровергли это. Они выяснили, что высокая скорость белого карлика на самом деле является иллюзией из-за наличия мощного магнитного поля. При изучении альфа-линии водорода в спектре излучения WD 0810-353 оказалось, что линия смещена в синюю часть спектра, что вызвано аномально сильным магнитным полем карлика.

Поскольку синим смещением обычно обладают объекты, которые движется в сторону наблюдателя, то это объясняет, почему изначально скорость определили как очень высокую. Проведя более точное измерение скорости карлика, астрономы обнаружили, что она составляет всего 83 километров в секунду. Окончательный вывод состоит в том, что белый карлик не движется по траектории, которая приблизила бы его к Солнечной системе.

