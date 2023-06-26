Спрогнозировано появление новых правил работы из-за лесных пожаров

CNBC: лесные пожары могут изменить правила работы в офисе и на удаленке

Участившиеся во всем мире лесные пожары могут изменить правила работы в офисе и на удаленке. Появление новых требований к безопасности спрогнозировали опрошенные CNBC эксперты.

На фоне ухудшения качества воздуха из-за возгораний компании должны уделять больше внимания этому вопросу, считает советник вашингтонского офиса Covington & Burling Томас Бругато, который занимается экологическими вопросами, а также гражданскими и административными спорами.

Партнер вашингтонского офиса Akin Gump. Натан Олесон предполагает, что внештатным и удаленным сотрудникам работодатели должны будут обеспечить защитное снаряжение (например, респираторы), перевести их в районы с более хорошим качеством воздуха или скорректировать рабочие часы так, чтобы они приходились на периоды наименьшего риска.

Для работников офиса, по словам эксперта, необходимо будет обеспечить хорошую вентиляцию и фильтрацию воздуха в помещениях — для этого потребуется закупить специальное оборудование. Специалисты также предупреждают, что состояние и безопасность окружающей среды становится все более важным критерием для работников — за несоблюдение требований к качеству воздуха на компании могут подать иск в суд.

Ранее сообщалось, что качество воздуха в канадском Торонто резко ухудшилось из-за лесных пожаров. По словам специалистов, такой дым вреден для людей даже в маленьких концентрациях. Министерство окружающей среды Канады предупреждает граждан об опасности для здоровья из-за пожаров второй раз за месяц. В прошлый раз жителей Торонто, а также Оттавы оповестили о том, что из-за грязного воздуха особенно могут страдать люди с заболеваниями легких и сердца, пожилые, беременные женщины, дети и граждане, работающие на улице.