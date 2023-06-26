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21:15, 26 июня 2023Бывший СССР

В МИД прокомментировали планы Украины вывезти ценности из Киево-Печерской лавры

МИД РФ назвал преступным курсом планы Украины вывезти ценности из Киево-Печерской лавры
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Украины вывезти ценности из Киево-Печерской лавры за границу и назвала это «преступным курсом» украинского лидера Владимира Зеленского. Ее слова приводится на сайте ведомства.

«Подобный вопиющий акт — это очередной пример преступного курса Зеленского на разрушение традиционных основ украинского общества, на подрыв общих для наших народов вековых духовных скреп», — выразила мнение дипломат.

По ее словам, речь идет не только о «разграблении святынь», но и о лишении украинских граждан религиозного и культурного достояния.

Захарова добавила, что Москва обсуждает с секретариатом ЮНЕСКО вопросы гонений на священнослужителей Украинской православной церкви и организация заверила Россию, что не будет принимать участия в перемещении православных святынь с территории Украины.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о договоренности Киева и ЮНЕСКО о вывозе мощей и других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу. По данным СВР, православные святыни планируют передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана.

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    Марина Совина
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