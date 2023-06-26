Стоматолог предупредил об ошибках при чистке зубов

Стоматолог Жук назвал ошибками чистку зубов раз в день и игнорирование зубной нити

Регулярная гигиена полости рта, выполняемая по правилам, позволяет предотвратить развитие кариеса, рассказал стоматолог-ортодонт, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России, кандидат медицинских наук Андрей Жук. Об ошибках при чистке зубов он предупредил в беседе с «Вечерней Москвой».

Ошибкой он, в частности, назвал чистку зубов раз в день. «Основной негативный эффект от бактерий, питающихся остатками пищи и выделяющих кислоту, достигается в течение восьми часов после приема пищи. Именно поэтому, если человек чистит зубы один раз в сутки, то этого недостаточно», — сказал он, предложив чистить зубы три раза в день по одной минуте.

Игнорирование ирригатора и зубной нити, продолжил стоматолог, ведет к ухудшению качества чистки зубных промежутков. «Многие не знают, что межзубные промежутки являются самыми важными участками для чистки. Именно там чаще всего возникают кариозные процессы», — предупредил он.

По словам Жука, сохранить здоровье зубов невозможно без регулярного посещения врача-стоматолога и стоматолога-гигиениста один-два раза в год. «Даже при идеальном домашнем уходе со временем на поверхности зубов образуется плотная пленка из гликопротеина. Она является идеальной средой для размножения бактерий», — объяснил он.

Ранее стоматолог-терапевт Алексей Сошников рассказал, что человек в любом возрасте нуждается в регулярной чистке зубов от налета. По словам медика, именно налет является причиной основных проблем в полости рта: неприятного запаха и кариеса.