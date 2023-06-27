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15:35, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о готовности перебросить бригаду в Россию во время мятежа

Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что бригада была готова к отправке в РФ во время мятежа

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Белоруссия была готова отправить бригаду в Россию во время мятежа, организованного главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

«Целая бригада была готова к переброске в Российскую Федерацию при необходимости», — сказал он.

Президент Белоруссии также сообщил, что мятеж серьезно «напряг» всех в Минске, но белорусские военные и их тылы продемонстрировали единство. Он также поблагодарил «тылы военных» — их семьи.

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    Алевтина Запольская
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