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22:35, 27 июня 2023Мир

В Пентагоне заявили об отсутствии контактов с Россией во время попытки мятежа

Представитель Пентагона Райдер: министр обороны США Остин не выходил на связь с Шойгу

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин не выходил на связь со своим российским коллегой Сергеем Шойгу во время попытки мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

При этом он уточнил, что США и Россия поддерживают контакты по множеству каналов для коммуникации.

Ранее стало известно, что американская разведка знала многие детали плана мятежа «Вагнера». Отмечалось, что имеющейся информацией Соединенные Штаты не поделились ни с союзниками по НАТО, ни с Украиной. Как указали собеседники телеканала CNN, исключением стала только Великобритания. «Даже в самих США об этих данных были осведомлены лишь восемь членов Конгресса, имеющих допуск к государственной тайне», — говорится в материале.

О начале мятежа стало известно в ночь на 24 июня. Основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону.

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    Марина Совина
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