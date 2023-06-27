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18:58, 27 июня 2023Мир

Израильского дипломата вызвали в МИД России

Израильского дипломата Крауса вызвали в МИД России

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Временный поверенный в делах Израиля в Москве Ронен Краус был приглашен в МИД России, сообщается в Telegram-канале российского дипведомства.

Внимание дипломата было привлечено к высказываниям посла Израиля в Киеве Михаила Бродского о прославлении пособников нацистов на Украине. В министерстве подчеркнули, что взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с героизацией Степана Бандеры и его сторонников.

«При этом напомнили, что Россия и Израиль немало потрудились вместе над тем, чтобы дать достойный отпор попыткам переписывания истории и "прославления" приспешников нацистских карателей, в том числе на международных площадках», — сказано в заявлении.

В дипведомстве указали на необходимость однозначной оценки действий тех, кто в стремлении поощрять «русофобские настроения» вдохновляется военными преступниками.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Бродского, назвавшего украинских националистов Степана Бандеру и Романа Шухевича героями Украины. Она напомнила, что сам посол является потомком пережившего блокаду Ленинграда.

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