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12:54, 27 июня 2023Наука и техника

Минобороны России досрочно передали вездеходы «Витязь»

«Ростех»: Минобороны России досрочно получило гусеничные транспортеры ДТ-10ПМ «Витязь»

Фото: Ростех

Министерство обороны России досрочно получило двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ в рамках контракта с компанией «Витязь» (в составе концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»). Об этом сообщили в госкорпорации.

«Машиностроительная компания «Витязь» концерна «Уралвагонзавод» досрочно выполнила контракт с Министерством обороны РФ, заключенный в рамках государственного оборонного заказа. На днях заводчане отгрузили военному ведомству последнюю из заказанных машин — двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что вездеход ДТ-10ПМ сочетает высокую проходимость и маневренность, скорость передвижения и запас хода, грузоподъемность и плавучесть, а также возможность преодоления препятствий и водных преград с полной нагрузкой.

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Конструкция вездехода обеспечивает высокую проходимость в любое время года по труднодоступной местности в условиях бездорожья и слаборазвитой дорожной сети. ДТ-10ПМ может работать при температуре от минус 45 до плюс 40 градусов и преодолевать водные преграды без специальной подготовки.

В марте ТАСС со ссылкой на источники, близкие к российскому военному ведомству, сообщил, что арктический вариант зенитного ракетного комплекса «Тор» действует в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Комплекс построили на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30 «Витязь».

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    Даниил Иринин
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