Кристиан Бэйл отказался играть в новом «Флэше» с Эзрой Миллером

Режиссер Кевин Смит заявил, что Кристиан Бэйл отказался играть в «Флэше» с Эзрой Миллером

Американский режиссер Кевин Смит заявил, что актер Кристиан Бэйл отказался исполнить камео Бэтмена в новом фильме «Флэш» с Эзрой Миллером в заглавной роли. Об этом постановщик рассказал в интервью для Comic Book.

Он отметил, что создатели проекта неоднократно обращались к Бэйлу с просьбой перевоплотиться в супергероя, которого он сыграл в трилогии «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Артист каждый раз отказывал им, так как решил не играть Бэтмена, если картину не снимает Нолан.

Премьера «Флэша» состоялась 14 июня. В новой ленте Миллер исполнил роль Барри Аллена и его альтер-эго Флэша, актеры Майкл Китон и Бен Аффлек предстали в фильме в образе разных версий Бэтмена. В «Флэше» также снялись Майкл Шеннон, Саша Калле и другие звезды. Постановщиком выступил аргентинский режиссер Энди Мускетти.

Ранее стало известно, что Мускетти завершил сделку по созданию кинокартины The Brave and the Bold. Проект представит новую версию Бэтмена.