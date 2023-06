Режиссер «Флэша» снимет новый фильм о Бэтмене

The Hollywood Reporter: режиссер «Флэша» Энди Мускетти снимет новый фильм о Бэтмене

Аргентинский режиссер Энди Мускетти завершил сделку по постановке кинокартины The Brave and the Bold. Проект представит новую версию Бэтмена для большого экрана. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Проект впишется в обширную вселенную, которая была разработана главами DC Studios Джеймсом Ганном и Питером Сафраном.

Отмечается, что героем будущей киноленты, помимо Бэтмена, станет Дэмиан Уэйн —кровожадный подросток, который был воспитан убийцами. Мальчик оказывается сыном супергероя, о существовании которого тот никогда не подозревал.

Энди Мускетти наиболее известен по своим фильмам «Мама», «Оно», «Оно 2» и «Флэш».

В феврале глава DC Studios Джеймс Ганн прокомментировал слухи о том, что Джордж Клуни сыграет роль Бэтмена. «Правда ли, что Джордж Клуни прошел кастинг на роль Бэтмена?» — спросил один из подписчиков в Twitter. «Абсолютная неправда», — отреагировал кинематографист.