Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
07:19, 17 июня 2023Культура

Режиссер «Флэша» снимет новый фильм о Бэтмене

The Hollywood Reporter: режиссер «Флэша» Энди Мускетти снимет новый фильм о Бэтмене
Энди Мускетти

Энди Мускетти. Фото: Steve Marcus / Reuters

Аргентинский режиссер Энди Мускетти завершил сделку по постановке кинокартины The Brave and the Bold. Проект представит новую версию Бэтмена для большого экрана. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Проект впишется в обширную вселенную, которая была разработана главами DC Studios Джеймсом Ганном и Питером Сафраном.

Отмечается, что героем будущей киноленты, помимо Бэтмена, станет Дэмиан Уэйн —кровожадный подросток, который был воспитан убийцами. Мальчик оказывается сыном супергероя, о существовании которого тот никогда не подозревал.

Энди Мускетти наиболее известен по своим фильмам «Мама», «Оно», «Оно 2» и «Флэш».

В феврале глава DC Studios Джеймс Ганн прокомментировал слухи о том, что Джордж Клуни сыграет роль Бэтмена. «Правда ли, что Джордж Клуни прошел кастинг на роль Бэтмена?» — спросил один из подписчиков в Twitter. «Абсолютная неправда», — отреагировал кинематографист.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Подразделение «Эспаньола» назвало необычное условие для новобранцев
    Президент Венесуэлы стал почетным чемпионом мира по боксу
    Режиссер «Флэша» снимет новый фильм о Бэтмене
    Байкальская отшельница раскритиковала уехавших из страны россиян
    Речь Путина на ПМЭФ привлекла внимание американских СМИ
    Легионер ЦСКА рассказал о сложностях жизни в России
    Врач развеял миф о женском алкоголизме
    В Китае заявили о серьезной стратегической ошибке США
    Пушилин оценил поставляемую Киеву технику Запада
    Toyota выпустит автомобиль с фейковой коробкой передач
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.