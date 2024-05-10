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09:17, 10 мая 2024Россия

Володин высказался о предстоящих встречах Мишустина с главами думских фракций

Спикер ГД Володин: разговор Мишустина с главами фракций будет откровенным
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Разговор исполняющего обязанности премьер-министра России Михаила Мишустина с главами фракций Госдумы будет откровенным. Так о предстоящих встречах политика высказался спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

Как заявил Володин, при встречах Мишустина с политиками не будет закрытых тем.

Отдельно спикер Госдумы добавил, что надеется, что в ближайшее время Дума получит кандидатуры на должности министров и вице-премьеров.

10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра страны. Володин отмечал, что Госдума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства, а именно утверждать его председателя, заместителей, федеральных министров.

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