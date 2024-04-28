Грозненский «Ахмат» одержал третью победу подряд в РПЛ

«Ахмат» в Грозном разгромил «Пари НН» в 26-м туре РПЛ

Грозненский «Ахмат» разгромил «Пари НН» в 26-м туре РПЛ и одержал третью победу подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Ахмата». В составе чеченской команды дублем отметился Мохамед Конате. По одному мячу у Владислава Камилова, Милоша Шатара и Лечи Садулаева. Единственный гол в составе «Пари НН» забил Николоз Кутателадзе.

«Ахмат» благодаря победной серии из трех матчей поднялся из зоны вылета. На данный момент грозненцы занимают десятое место в таблице РПЛ, набрав 29 очков. У «Пари НН» на один балл меньше и 11-я строчка.

Ранее футболист «Ахмата» назвал самый ценный подарок от Кадырова. Косовский полузащитник Бернард Бериша заявил, что таким подарком стала машина, однако отказался называть ее марку.