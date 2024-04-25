Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Факел
Сегодня
18:15 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
ЦСКА
Сегодня
20:30 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Ахмат
Сегодня
20:30 (Мск)
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Интер М
28 апреля
13:30 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|34-й тур
Ювентус
27 апреля
19:00 (Мск)
Милан
Италия - Серия А|34-й тур
12:17, 25 апреля 2024Спорт

Футболист «Ахмата» назвал самый ценный подарок от Кадырова

Футболист «Ахмата» Бериша заявил, что глава Чечни Кадыров подарил ему машину

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Полузащитник грозненского «Ахмата» Бернард Бериша назвал самый ценный подарок от главы Чеченской Республики и почетного президента клуба Рамзана Кадырова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист из Косово заявил, что таким подарком стала машина, однако отказался называть ее марку. Бериша отметил, что не был в резиденции Кадырова, но надеется там побывать.

Бериша играет в России с 2017 года. Его контракт с клубом из Чечни действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

В сентябре 2023 года бывший полузащитник грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») Дмитрий Смирнов рассказал о подарках Кадырова. Футболист назвал того щедрым человеком, который удваивал премиальные и дарил машины.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о судьбе начатых арестованным замглавы Минобороны стройках

      Российская студентка родила в туалете и заколола младенца маникюрными ножницами

      Диетолог призвал отказаться от некоторых фруктов при похудении

      Российская структура UniCredit подала в суд на иностранное подразделение банка

      Российская стилистка предрекла трем предметам гардероба выход из моды летом

      Кремль пообещал добиться своего в ходе спецоперации

      Пришедшие попариться в сауну россияне отравились хлором

      Президент Польши предложил странам НАТО новую планку по обороне

      У известной российской актрисы нашли долги за ЖКУ

      Посольство России направило ноту в МИД Турции из-за недопуска туристов на рейсы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше