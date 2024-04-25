Футболист «Ахмата» назвал самый ценный подарок от Кадырова
Футболист «Ахмата» Бериша заявил, что глава Чечни Кадыров подарил ему машину
Полузащитник грозненского «Ахмата» Бернард Бериша назвал самый ценный подарок от главы Чеченской Республики и почетного президента клуба Рамзана Кадырова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Футболист из Косово заявил, что таким подарком стала машина, однако отказался называть ее марку. Бериша отметил, что не был в резиденции Кадырова, но надеется там побывать.
Бериша играет в России с 2017 года. Его контракт с клубом из Чечни действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
В сентябре 2023 года бывший полузащитник грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») Дмитрий Смирнов рассказал о подарках Кадырова. Футболист назвал того щедрым человеком, который удваивал премиальные и дарил машины.