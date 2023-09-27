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07:50, 27 сентября 2023Спорт

Бывший футболист «Терека» рассказал о подарках Кадырова

Бывший футболист «Терека» Смирнов рассказал, что Кадыров мог подарить машину

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший полузащитник грозненского «Терека», в настоящее время переименованного в «Ахмат», Дмитрий Смирнов рассказал о подарках главы Чечни Рамзана Кадырова. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист назвал Кадырова щедрым человеком, который любит футбол. «На хороших эмоциях мог сделать двойные премиальные. Насколько я помню, кому-то мог подарить машину», — заявил он. Смирнов добавил, что политик не появлялся в раздевалке команды после поражений.

Смирнов выступал за «Ахмат» с 2009-го по 2011-й. В августе 2023 года он стал тренером медифаутбольной команды Fight Nights.

В феврале 2023 года бывший футболист «Ахмата» Заурбек Плиев рассказал о подарках, которые делал игрокам клуба Кадыров. Он рассказал, что за голы топ-командам глава Чечни мог купить автомобиль. Кроме того, Кадыров подарил Mercedes своим воспитанникам Ризвану Уциеву и Магомеду Митришеву.

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    Андрей Стрельцов
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