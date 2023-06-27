Врач назвал мелькание «мушек» перед глазами симптомом серьезных болезней

Офтальмолог Арсений Кожухов: «мушки» в глазах могут появиться из-за стресса

«Мушки» (мелькающие пятна) в глазах могут появиться из-за стресса и патологий органов зрения, рассказал хирург-офтальмолог, основатель офтальмологической клиники «Спектр» Арсений Кожухов. Врач назвал это дискомфортное явление симптомом некоторых серьезных болезней в беседе с «Лентой.ру».

Одной из самых распространенных причин обращения к окулистам становятся так называемые мелькающие мушки перед глазами, говорит врач. Обычно сами по себе плавающие пятна не вызывают физического неудобства, однако зачастую доставляют сильный психологический дискомфорт, добавил он. В единичных случаях появление «мушек» может сопровождаться незначительной головной болью.

В большинстве случаев подобные жалобы сопровождают деструкцию стекловидного тела. Обычно такая патология встречается у людей после 40-50 лет. При своевременном обращении к специалистам проблема решается медикаментозно, при помощи лазерной терапии или в некоторых случаях — хирургически, объяснил Кожухов.

Также «мушки» могут сигнализировать о травмах глаза, повышенном давлении, близорукости, конъюнктивите, проблемах с сосудами, нарушениях в работе эндокринной системы Арсений Кожухов хирург-офтальмолог

Случается, что мелькание пятен перед глазами появляется у людей с частыми головными болями или при длительном стрессе, продолжил собеседник «Ленты.ру». Как только боль в голове уходит, исчезают и мелькающие пятна. Однако иногда жалобы на «мушки» могут свидетельствовать об отслойке сетчатки или воспалении роговицы, предупредил Кожухов.

Во время лечения не исключено, что пациенту придется пройти комплексное обследование, объясняет хирург-офтальмолог. Если причина появления визуального дискомфорта кроется не в офтальмологической проблеме, пациента отправляют к соответствующему врачу.

«При грубой деструкции стекловидного тела, которая снижает зрение, пациенту могут провести лазерную коррекцию или операцию, — говорит врач. — Если речь идет о естественной возрастной деструкции, пациенту не требуется лечение».

В некоторых случаях офтальмолог может рекомендовать простые профилактические меры: гимнастику для глаз, отказ от алкоголя и сокращение количества времени, проведенного перед монитором. Некоторым людям достаточно контролировать стресс, чтобы проблема с «мушками» в глазах перестала волновать, заключил Кожухов.

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