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17:15, 27 июня 2023Забота о себе

Стало известно о самочувствии актера Джейми Фокса после госпитализации

Актриса Коулмэн рассказала об улучшении самочувствия Джейми Фокса после госпитализации

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Самочувствие американского актера Джейми Фокса улучшилось после экстренной госпитализации. Об этом сообщила актриса Порша Коулмэн изданию WION.

Коулмен, работавшая с Фоксом над проектом «Папа, перестань меня позорить», на церемонии вручения премии BET Awards 2023 рассказала журналистам, что 55-летний актер поправляется от таинственного недуга, из-за которого оказался в больнице в начале апреля. Об этом ей стало известно со слов родственников артиста.

Кое-что о Джейми: он всегда ценил личное пространство. Вы могли заметить, он не болтает о себе. Я говорила с близкими к нему людьми, он чувствует себя хорошо

Порша Коулмэн

Коулмэн подчеркнула, что звезда «Джанго освобожденного» известен скрытностью: он очень ценит личное пространство и старается не распространяться о своих романах или проблемах со здоровьем. Однако Коулмэн уверена, что актер сделает все возможное ради выздоровления. «Фокс решает свои вопросы в своем стиле. Отдыхает, все в порядке. Он вернется, верьте», — заключила артистка.

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Фокс был госпитализирован со съемочной площадки комедийного боевика «Снова в действии» с Кэмерон Диас в одной из главных ролей. Близкий к окружению актера источник подчеркнул, что у него наблюдаются достаточно серьезные проблемы со здоровьем. По словам инсайдера, после инцидента на съемках Фокс потерял сознание и не выходил на связь около суток. Уточнялось, что производство фильма с его участием приостановлено. Предположительной причиной госпитализации СМИ называют инсульт, однако близкие Фокса не разглашают его диагноз.

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    Наталья Обрядина
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