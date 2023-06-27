Стало известно о самочувствии актера Джейми Фокса после госпитализации

Актриса Коулмэн рассказала об улучшении самочувствия Джейми Фокса после госпитализации

Самочувствие американского актера Джейми Фокса улучшилось после экстренной госпитализации. Об этом сообщила актриса Порша Коулмэн изданию WION.

Коулмен, работавшая с Фоксом над проектом «Папа, перестань меня позорить», на церемонии вручения премии BET Awards 2023 рассказала журналистам, что 55-летний актер поправляется от таинственного недуга, из-за которого оказался в больнице в начале апреля. Об этом ей стало известно со слов родственников артиста.

Кое-что о Джейми: он всегда ценил личное пространство. Вы могли заметить, он не болтает о себе. Я говорила с близкими к нему людьми, он чувствует себя хорошо Порша Коулмэн

Коулмэн подчеркнула, что звезда «Джанго освобожденного» известен скрытностью: он очень ценит личное пространство и старается не распространяться о своих романах или проблемах со здоровьем. Однако Коулмэн уверена, что актер сделает все возможное ради выздоровления. «Фокс решает свои вопросы в своем стиле. Отдыхает, все в порядке. Он вернется, верьте», — заключила артистка.

Фокс был госпитализирован со съемочной площадки комедийного боевика «Снова в действии» с Кэмерон Диас в одной из главных ролей. Близкий к окружению актера источник подчеркнул, что у него наблюдаются достаточно серьезные проблемы со здоровьем. По словам инсайдера, после инцидента на съемках Фокс потерял сознание и не выходил на связь около суток. Уточнялось, что производство фильма с его участием приостановлено. Предположительной причиной госпитализации СМИ называют инсульт, однако близкие Фокса не разглашают его диагноз.