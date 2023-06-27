Актриса Джулия Фокс провела подкаст в джинсах российского бренда Red September

Американская актриса и модель Джулия Фокс провела новый выпуск подкаста Forbidden Fruits в одежде российского бренда. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах манекенщица предстала в прозрачном корсете с верхом из денима и джинсах марки Red September, оформленных красными, белыми и желтыми полосами и принтом в виде штрихкода на штанине. Стоимость данного предмета гардероба составляет 25 тысяч рублей.

Стилисты дополнили образ Фокс крупными серьгами со сверкающими звездами и «мокрой» укладкой. Визажисты, в свою очередь, нанесли на ее глаза голубые тени, а на губы — нюдовую помаду.

Ранее звезда фильма режиссера Роба Маршалла «Русалочка», актриса и участница музыкального дуэта Chloe x Halle Холли Бэйли также появилась на публике в наряде российского бренда Red September. 23-летняя знаменитость вышла в свет вместе со старшей сестрой, второй участницей группы Chloe x Halle Хлоей Бэйли.