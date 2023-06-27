Россиянам перечислили полезную и вредную для кожи еду

Нутрициолог Елена Свиридова посоветовала ввести в рацион тыкву и мюсли для гладкой кожи

Нутрициолог Елена Свиридова перечислила россиянам полезную и вредную для кожи еду. Соответствующий комментарий приводят «Известия».

Обладателям жирной и комбинированной кожи эксперт посоветовала ввести в рацион больше рыбы, которая богата необходимыми для организма веществами. «Омега-3 поможет справиться с морщинами, напитает кожу и придаст ей здоровый вид. Также в рыбе содержится много витаминов, которые помогут справиться с пигментными пятнами. Если вы не большой фанат блюд из рыбы, можете заменять продукт на другие морепродукты», — уточнила Свиридова.

Помимо этого, специалистка отметила важность употребления орехов, мюсли, тыквы и моркови, в которых содержится витамин А. По ее словам, данное органическое вещество способствует быстрой регенерации клеток. «Поэтому все высыпания и недостатки будут быстро пропадать, а новый кожный покров будет ровным и гладким», — пояснила собеседница издания.

При этом кофе Свиридова порекомендовала ограничить, поскольку он влияет на сон, что, в свою очередь, может стать причиной воспалений или отеков на коже. Кроме того, она объяснила, что соленая пища способствует задержке воды в организме.

Мешки под глазами станут менее заметными, а припухлость уйдет с лица. Если вы не сможете отказаться от соленых блюд, попробуйте пить больше воды. Это поможет не только ускорить метаболизм, но и сделает кожу лица более гладкой Елена Свиридова нутрициолог

В заключение эксперт заявила, что сахар приводит к забиванию пор и появлению прыщей, поэтому его так же следует сократить. «Старайтесь уменьшить употребление сладкой газировки, десертов и других сладостей, особенно летом. В жаркий сезон наша кожа адаптируется к высоким температурам и становится особенно чувствительной к питанию. Можно заменять сладости на фрукты, ягоды или сухофрукты. Это улучшит не только ваше самочувствие, но и поможет коже», — подытожила нутрициолог.

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