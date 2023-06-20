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16:47, 20 июня 2023Ценности

Россиянам перечислили вызывающие раннее старение продукты

Терапевт Исаева посоветовала минимизировать потребление сахара для сохранения молодости

Фото: Amanda Lim / Unsplash

Терапевт Камила Исаева перечислила россиянам вызывающие раннее старение продукты питания. Соответствующий комментарий приводит издание Life.

В первую очередь специалистка уточнила, что главную роль в появлении морщин, сухости кожи, прыщей, тусклого цвета лица и других дефектов играет неправильное питание. По ее словам, в случае дефицита необходимых человеку витаминов и минералов, органы стареют быстрее.

Так, для здорового и свежего внешнего вида эксперт посоветовала минимизировать потребление сахара, избыток которого разрушает коллаген в коже и делает ее менее эластичной. Кроме того, такие добавки в еде, как ароматизаторы, консерванты, красители и загустители, могут также спровоцировать преждевременные внешние изменения.

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Как утверждает Исаева, готовить блюда в скороварке, где под действием высоких температурах уничтожаются до 90 процентов полезных веществ, не рекомендуется. Помимо этого, жарить продукты на сковороде или гриле также нежелательно, поскольку при сильном нагревании или непосредственном контакте с пламенем жирные кислоты, содержащиеся в пище, выделяют канцерогенные химические соединения (ароматические углеводороды, которые могут привести к заболеванию верхних дыхательных путей или легких).

В заключение доктор добавила, что отказ от алкоголя, сосисок и колбас поможет избежать опасных заболеваний.

Ранее в июне врач назвала россиянам приводящий к раннему старению кожи напиток. Эксперт рассказала, что спровоцировать преждевременные внешние изменения могут фруктовые фреши.

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    Екатерина Ештокина
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