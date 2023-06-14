Врач назвала россиянам приводящий к раннему старению кожи напиток

Врач-гастроэнтеролог Кашух назвала свежевыжатый сок напитком, приводящим к старению кожи

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала россиянам приводящий к раннему старению кожи напиток. Ее комментарий приводит издание «Российская газета».

Эксперт рассказала, что спровоцировать преждевременные внешние изменения могут фруктовые фреши. «Свежевыжатые соки содержат большое количество сахара. Например, в одном среднем яблоке (200 граммов) — около 20 граммов сахара, а в стакане сока примерно три таких плода, соответственно — 60 граммов сахара, а это больше семи чайных ложек», — пояснила доктор.

По словам собеседницы издания, употребление чрезмерного количества сахара, находящегося в напитке, ухудшает выработку коллагена, который помогает коже сохранять упругость и эластичность. Помимо этого, специалист порекомендовала исключить из рациона такие соки людям с диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поскольку в них содержится высокая кислотность.

В заключение гастроэнтеролог посоветовала относиться к свежевыжатым фрешам как к десертам и не пить их ежедневно.

В апреле российский дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано назвала вредную для кожи популярную еду. Медик отметила, что ухудшить внешний вид способны сладкие продукты, такие как конфеты, булки и газированные напитки. По ее словам, они могут привести к появлению прыщей и усилить угревые высыпания.