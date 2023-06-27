Дженнифер Лоуренс рассказала о пробах на главную роль в «Сумерках»

Дженнифер Лоуренс рассказала, что пробовалась на главную роль в фильме «Сумерки»

Американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о том, как пробовалась на главную роль Беллы Свон в фильме «Сумерки», на которую позже утвердили Кристен Стюарт. Об этом сообщает People.

Артистка призналась, что не подошла для участия в саге. «Мне сразу отказали. Мне даже не перезвонили, но моя жизнь была бы совершенно другой», — отметила Лоуренс.

Через год после прослушивания в «Сумерки» актрису утвердили на главную роль Китнисс Эвердин в картине «Голодные игры» после которой она обрела мировую известность.

Ранее Лоуренс заявила о желании сняться в новой части «Голодных игр».

В апреле стало известно, что киностудия Lionsgate Television начала работу над сериалом, основанным на серии фильмов «Сумерки».