Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:53, 27 июня 2023Культура

Дженнифер Лоуренс рассказала о пробах на главную роль в «Сумерках»

Дженнифер Лоуренс рассказала, что пробовалась на главную роль в фильме «Сумерки»

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о том, как пробовалась на главную роль Беллы Свон в фильме «Сумерки», на которую позже утвердили Кристен Стюарт. Об этом сообщает People.

Артистка призналась, что не подошла для участия в саге. «Мне сразу отказали. Мне даже не перезвонили, но моя жизнь была бы совершенно другой», — отметила Лоуренс.

Через год после прослушивания в «Сумерки» актрису утвердили на главную роль Китнисс Эвердин в картине «Голодные игры» после которой она обрела мировую известность.

Ранее Лоуренс заявила о желании сняться в новой части «Голодных игр».

В апреле стало известно, что киностудия Lionsgate Television начала работу над сериалом, основанным на серии фильмов «Сумерки».

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    ФСБ заявила о прекращении дела против Пригожина о вооруженном мятеже
    Обнаружена новая причина метастаз рака
    Московская пенсионерка лишилась денег из-за мошеннической рекламы в Telegram
    Наряд Кендалл Дженнер на модном показе сравнили с подгузником
    Россияне назвали свои главные материальные ценности
    Известные артисты и блогеры проведут лекции для россиян
    В ООН рассказали о пытках заключенных в тюрьмах Украины
    «Одноклассники» нашли способ создания более интересного контента
    В московской квартире мужчина пригрозил взорвать гранату в квартире с женой
    Поклонница Пинк бросила к ее ногам прах своей матери во время концерта
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.