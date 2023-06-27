Лукашенко заявил о нависшей над миром угрозе глобального конфликта

Лукашенко: угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что над миром нависла угроза глобального конфликта. Слова главы государства приводит Telegram-канал «Пул первого».

Комментируя свою точку зрения, белорусский лидер заявил, что угроза нового глобального конфликта «никогда не была так близка, как сегодня». «Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок», — заявил он, добавив, что при новом порядке «не будет ни наших стран, ни народа».

Лукашенко также выразил убежденность в том, что Минск и Москву пытаются ввести в заблуждение относительно реальных планов и намерений коллективного Запада. По его словам, попытки России и Белоруссии урегулировать ситуацию посредством диалога западные партнеры считают «дипломатической имитацией».

По его словам, цена этой «имитации» — «сотни тысяч человеческих жизней».

Ранее президент Белоруссии призвал не делать героя ни из него, ни из российского лидера Владимира Путина или основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.