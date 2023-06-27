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16:27, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал об оценке Путиным дел на фронте

Лукашенко: Путин в разговоре положительно оценил дела на фронте

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что президент России во время разговора положительно оценил дела на фронте. Слова белорусского лидера передает агентство БЕЛТА.

«Помню его слова: "Ты знаешь, а на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было"», — так Лукашенко передал высказывание Путина.

Президент Белоруссии рассказал, что ему удалось выйти на главу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина после переговоров с Путиным, во время которых глава республики заявил, что «худой мир лучше любой войны».

Ранее Лукашенко сообщил о готовности отправить войска в Россию после мятежа ЧВК «Вагнер». «Целая бригада была готова к переброске в Российскую Федерацию при необходимости», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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