Лукашенко рассказал об оценке Путиным дел на фронте

Лукашенко: Путин в разговоре положительно оценил дела на фронте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что президент России во время разговора положительно оценил дела на фронте. Слова белорусского лидера передает агентство БЕЛТА.

«Помню его слова: "Ты знаешь, а на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было"», — так Лукашенко передал высказывание Путина.

Президент Белоруссии рассказал, что ему удалось выйти на главу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина после переговоров с Путиным, во время которых глава республики заявил, что «худой мир лучше любой войны».

Ранее Лукашенко сообщил о готовности отправить войска в Россию после мятежа ЧВК «Вагнер». «Целая бригада была готова к переброске в Российскую Федерацию при необходимости», — сказал он.