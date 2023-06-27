Лукашенко рассказал о поиске выхода на Пригожина

Лукашенко рассказал о поиске выхода на главу ЧВК «Вагнер» Пригожина через ФСБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как ему удалось выйти на главу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом он высказался после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу Вооруженных сил республики, передает БЕЛТА.

Лукашенко уточнил, что попытался связаться с Пригожиным после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, во время которых глава республики заявил, что «худой мир лучше любой войны».

«Надо было еще эти телефоны найти... Говорю: "Как с ним связаться? Дай телефон". Он (Путин — прим. «Ленты.ру») говорит: "Скорее всего, у ФСБ есть телефон". Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом», — рассказал глава государства.

Ранее Лукашенко заявлял, что убедил Путина не торопиться с жесткими решениями в вопросе подавления мятежа ЧВК «Вагнер». При этом он отметил, что в беседе российский президент сообщил ему, что Пригожин «даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет».